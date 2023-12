Calendario spezzettato nei tre gironi isolani del torneo di Divisione Regionale 2 di basket.

Sud. Nel girone A si sono disputate solamente due gare. Impegnate Sinnai e Primavera Gonnosfanadiga che con due successi esterni raggiungono, momentaneamente, Mogoro in vetta alla classifica. Mogoresi che giocheranno il loro turno domani contro il Basket Quartu. Sinnai vince a Oristano, sul parquet dell’Azzurra per 45-62. Match incanalato già nel corso dei primi 20’, con i sinnaesi che chiudono sul +18 (22-40). Nella seconda parte gli oristanesi cercano di riavvicinarsi, ma il quintetto allenato da Tony Atella gestisce la situazione e porta a casa i due punti. Tra gli ospiti il migliore è Neri con 12 punti. La Primavera, invece, vince sul campo del Genneruxi per 66-71. Partita punto a punto che ha visto la compagine cagliaritana avanti nelle parti centrali del match. Negli ultimi 10’, però, la compagine allenata da Eros Masuri ha lo spunto migliore e porta a casa la vittoria. Nel girone B, invece, in campo solamente Su Planu e Jolly Dolianova, con vittoria di quest’ultima, ora al secondo posto, per 62-82. Rinviata la partita tra la capolista Carloforte e Poetto Gruppo Ena, mentre scendono in campo oggi Carbonia e Spirito Sportivo.

Nord. Nel big match di giornata, vittoria dell’Aurea Sassari contro il Cmb Porto Torres per 65-66. Era la sfida tra le due imbattute del girone, attesa e vibrante nell’arco dei 40’. Pronti via e i padroni di casa cercano l’allungo (24-11 al 10’). Sassaresi che cercano di rispondere, ma all’intervallo il divario è ancora oltre la doppia cifra (38-27). Il terzo parziale è ancora ad appannaggio dell’Aurea che accorcia lo svantaggio fino al -4 (52-48). Ultimi 10’ equilibrati e combattuti, con i sassaresi che si impongono negli ultimi istanti grazie ad un tap in di Langiu. Del Cmb Porto Torres è il miglior realizzatore di giornata, Campanelli con 21 punti. Con questo successo i sassaresi allungano in vetta alla classifica. Nelle altre sfide di giornata vittoria esterna di Nulvi, ad Arzachena, per 56-61. Nelle fila dei padroni di casa il miglior realizzatori, Avila con 24 punti. Netta vittoria di Nuoro (con un Bassanello da 24 punti personali) contro il S. Elene, per 71-47. Infine, vittoria del Basket 90 Masters, contro la Santa Croce Olbia, per 79-63.

