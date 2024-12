La Demones Ozieri perde contro la Fisiokons Aurea Sassari, ma rimane in testa alla classifica del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Alle spalle, Carbonia non gioca (rinviata la gara contro Mogoro) e insegue a 2 punti di distanza.

Stop. A fare lo sgambetto alla capolista è la Fisiokons Aurea Sassari che, tra le mura di casa, si impone per 80-71. Ospiti che partono forte (15-22 al 10’) e guidano per gran parte della gara (36-42 all’intervallo), fino ai primi minuti dell’ultima frazione (al 30’ il punteggio era sul 55-62). Negli ultimi 10’ il break sassarese, con un parziale di 25-9 che non dà scampo al quintetto allenato da Giangiorgio Cadoni. Per l’Aurea è la sesta vittoria di fila, che vale anche la terza posizione solitaria, mentre per la Demones (che ha in Poloni il top scorer della gara con 28 punti) è la seconda sconfitta della stagione.

Centro Classifica. Da segnalare i successi di Arzachena e Atletico Cagliari. Gli smeraldini si impongono a Terralba, contro la Isola Gas, per 64-76. Sfida equilibrata per 3 quarti (54-56 al 30’). Il break che fa pendere dalla parte degli ospiti la bilancia arriva nell’ultima frazione, grazie anche ai 23 punti firmati da Avila. I cagliaritani, invece, si impongono tra le mura amiche, contro la Sap Alghero, per 68-50. Il quintetto allenato da Pierfrancesco Zurru prende il largo in avvio (26-11 al 10’) e mantiene il margine nel corso di tutta la gara, arrivando al +21 di massimo vantaggio a fine terzo quarto (61-40 al 30’). Atletico che ha anche il miglior realizzatore della gara, Cau, con 22 punti.

Le altre. Nelle rimanenti 3 gare in programma, spicca il colpo esterno dell’Astro, vittorioso in casa del San Salvatore Selargius per 81-87. All’intervallo i padroni di casa chiudono avanti (39-37). Il sorpasso ospite arriva nel corso della terza frazione (56-61), con i selargini che non riescono poi a ribaltare il punteggio negli ultimi 10’. Top scorer della gara è Spano, del San Salvatore, con 23 punti. Vittorie casalinghe, invece, per Genneruxi e San Sperate. I primi, vincono 78-61 contro l’Iglesias. L’allungo sopra la doppia cifra arriva già nel secondo quarto (35-18 al 20’). Nel quintetto allenato da Gianluca Susini è Rubio Bonnet il miglior marcatore di giornata, con 19 punti. San Sperate, invece, vince contro Oristano Basket per 82-74. Padroni di casa che guidano nel corso di tutta la gara, raggiungendo il massimo vantaggio a fine terzo quarto (67-53 al 30’). Agli oristanesi non bastano i 18 punti segnati da Polledo.

