Eccellenza, pareggia l’Ilva, vincono Nuorese, Tempio e OsseseI risultati della domenica di campionato
Pareggia l'Ilvamaddalena ed in classifica si crea la solita ammucchiata in vetta. Con la stessa Ilva raggiunta dalla Nuorese a 37 punti, con l'Ossese che sale a 36 , il Lanuesi a 35 ed il Tempio a 34 punti. Cinque squadre insomma in tre punti. Come a dire che il campionato di Eccellenza non riesce proprio a trovare una dominatrice. L'Ilva è stata costretta al pari dalla Ferrini per 2-2, il Tempio ha vinto a Carbonia per 3-0, il Lanusei ha vinto (1-0) il derby col Tortolì, la Nuorese ha espugnato (0-1) il campo dell'Igesias, mentre l'Ossese ha vinto per 2-1 col Taloro. Successo (3-1) del Santa Teresa sul Buddusò e del Villasimius (2-1) sul Sant'Elena.