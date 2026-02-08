Crisi profonda del Budoni che perde nuovamente in casa, questa volta con l'Anzio per 1-0, e precipita in zona play out, dopo essere stato a lungo la prima squadra sarda del girone G in zona playoff.

Un periodo difficile che non sembra trovare fine, nonostante i numerosi acquisti effettuati dalla società. Il Budoni viaggia ora con 29 punti e occupa il 13° posto in classifica.

Negli altri campi Late Dolce e Olbia si sono divise la posta in palio (1-1), mentre il Monastir si è imposto per 3-1 in casa del COS.

