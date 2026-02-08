Sull’isola dell’Asinara arriva la prima edizione della Half Marathon, una gara accompagnata dai paesaggi unici e spettacolari, tra cale proibite e la fauna selvaggia del Parco nazionale e la sua area marina protetta. La data è il lunedì di Pasquetta, il 6 aprile, quando si correrà la mezza maratona regionale su 21,097 chilometri tra strade dove i corridori dovranno mettere alla prova le loro abilità. La gara è a numero chiuso con un massimo di 200 partecipanti e il ritrovo è previsto di primo mattino al molo Ensamar di Porto Torres, imbarco alle 8.30, traversata verso Cala Reale, poi trasferimento in bus fino a Cala d’Oliva, dove alle 11.30 è fissata la partenza della 21 chilometri. Il percorso si sviluppa lungo le strade dell’Asinara, con un unico ristoro intermedio a Cala Reale e arrivo a Fornelli, dove sono previsti ristoro finale, pasta party e premiazioni. L’organizzazione è della Triathlon Team Sassari. Due giorni prima, sabato 4 aprile, il programma si apre con la 9ª edizione di “Stintino Corre”, evento più breve, con 5 chilometri di percorso nel centro abitato. Il secondo evento è organizzato dal Comune di Stintino in collaborazione alla Triathlon Team Sassari.

© Riproduzione riservata