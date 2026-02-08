Al via il campionato di Serie A di Badminton. I campioni in carica della MATEX Marabadminton mettono subito le cose in chiaro all'esordio della stagione 2026. Si è iniziato sabato nella penisola con due facili vittorie per 5 a 0 con i neopromossi altoatesini del Merano e la squadra siciliana delle Saette di Catania. Oggi il successo per 4-1 contro il BC Milano, la rivale per antonomasia dei sardi nelle ultime stagioni. Il 4 a 1 con cui la MATEX ha regolato il BC Milano non lascia dubbi su quali saranno le ambizioni della squadra sarda nel campionato appena iniziato. Dopo il primo weekend la MATEX guida la classifica con 17 punti, davanti al Malles con 16 ed ai palermitani delle Piume d'Argento Palermo a 15. I vicecampioni d'Italia del BC Milano inseguono a 12 punti. Prossimo appuntamento il weekend del 7 ed 8 marzo in cui la squadra sarda se la vedrà tra le altre, con gli altoatesini del Malles per uno spareggio al vertice della classifica.

Per la formazione sarda hanno giocato Ann-Sofie Husher Ruus, il coach Rosario Maddaloni, Matteo Massetti, Christopher Vittoriani, Christoffer Voldsgaard, Iasmine Hanza e Iben Bergstein.

