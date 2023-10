L'Esperia resta ferma al palo. Nel secondo turno del campionato di B Interregionale i granata cadono a Monte Mixi contro il San Nilo Grottaferrata (72-67 il finale). Dopo 40 minuti caratterizzati da alti e bassi (20% dall'arco), non sono bastati i 21 personali di Potì e i 15 con 9 rimbalzi di Spizzichini.

La gara. L'inizio dell'Esperia lascia presagire tante fortunate sfide interne della scorsa stagione: la difesa aggressiva e le transizioni fulminee valgono un break immediato di 9-0 che porta il coach ospite Busti a spendere il primo timeout. Grottaferrata, pian piano, prende fiducia e si sblocca dopo 3 minuti con Permon. I laziali migliorano sensibilmente nelle transizioni difensive, costringendo i granata al gioco a metà campo. Villani e soci sparano a salve dai 6,75 m, mentre gli avversari si rivelano subito caldi e piazzano un contro break che li porta in vantaggio al 10' sul 19-18.

Nel secondo quarto si accende Potì, autore di due canestri in fila che consentono di riprendere la testa del match. Dall'altra parte, però, prosegue la grandinata di triple: Reali prima e Chiminello poi puniscono una difesa spesso troppo distratta. Cabriolu prova a dare un contributo in termini di energia, ma i tiri non entrano. In difesa Spizzichini soffre gli uno contro uno di Oliva, e al 20' gli ospiti sono avanti con merito sul 42-38.

Al rientro in campo gli esperini ritrovano il gioco in campo aperto e vanno in fuga sul +10 grazie alla bomba di Potì. Busti, allora, ridisegna la sua squadra, ordinando una zona mista che ingabbia l'attacco cagliaritano. Grottaferrata risale rapidamente la china con un break di 15-2 e si riprende vantaggio e inerzia con Permon (58-57 al 30').

Nell'ultimo quarto torna protagonista la "vecchia guardia": Floridia e Locci griffano il controsorpasso (67-63) ma manca la lucidità per chiudere i conti. Gli ospiti, dunque, risorgono per l'ennesima volta, pareggiando a quota 67 a 53 secondi dal termine e mandando in archivio il match col gioco da quattro punti di Reali che scrive il definitivo 72-67.

«La sconfitta lascia l'amaro in bocca», ammette coach Manca, «siamo stati incostanti per tutta la partita, compresi gli ultimi minuti, quando ci è mancata la lucidità per gestire il vantaggio che avevamo costruito. Ci rimetteremo al lavoro per ritrovare la fluidità di gioco e integrare i nuovi arrivati nel miglior modo possibile».



Esperia-Grottaferrata 67-72

Esperia: Cabriolu 6, Kucan 3, Floridia 7, Potì 21, Villani 3, Frattaroli ne, Picciau 5, Locci 5, Spizzichini 15, Sanna 2. Allenatore Manca

San Nilo Grottaferrata: Chiminello 6, Permon 13, Reali 21, Mazzocchia, Spinosa 12, Oliva 16, Brenda 1, Proietti 3. Allenatore Busti

Parziali: 18-19; 38-42; 57-58

