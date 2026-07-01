La Palestra Comunale di Olmedo ospita giovedì sera alle 20 la prima edizione del Memorial Aldo Motzo. L’evento, organizzato dall’Accademia Olmedo Basket e patrocinato dal Comune, vuole ricordare l'allenatore sassarese, scomparso due mesi fa a soli 58 anni a causa di un problema cardiaco.

«Sarà una serata all’insegna della pallacanestro e dell’amicizia, con l’obiettivo di diventare un appuntamento fisso a cadenza annuale, magari coinvolgendo anche le squadre femminili» spiegano gli organizzatori.

Aldo Motzo infatti è stato allenatore sia di formazioni giovanili che prime squadre maschili e femminili nel Sant'Orsola Sassari, nel basket Uri e da ultimo a Olmedo, contribuendo alla rinascita del movimento cestistico, oltre che a rivestire il ruolo di head coach della formazione di Promozione.

Uomo di sport attento alla persona, prima ancora che all'atleta, Aldo Motzo sarà ricordato domani con un'amichevole tra due squadre composte da amici ed ex allievi. A guidare le due formazioni due suoi grandi amici e coach d'eccezione: Stefano Michelini, commentatore sportivo Rai e coach dalla lunga carriera che lo ha visto anche sulla panchina della Dinamo, e Giampaolo Mazzoleni, altro ex Dinamo (ma come giocatore) diventato allenatore.

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