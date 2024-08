Anche nella prossima stagione saranno 11 le formazioni al via della Serie C Unica di basket maschile. Dopo qualche settimana di apprensione, infatti, la Federbasket regionale guidata da Tore Serra è riuscita a scongiurare il rischio di un campionato a 10 squadre, che avrebbe verosimilmente pregiudicato la possibilità di avere uno sbocco verso la B Interregionale.

A "salvare" la situazione è stata l'iscrizione, ormai formalizzata, della Pallacanestro Nuoro, che ritroverà la massima categoria regionale dopo diverse stagioni spese tra Serie D e Promozione (ora Divisione Regionale 2). Il club del presidente Giuseppe Goddi si prepara a un rientro tutt'altro che banale nella categoria: grazie al sostegno di alcuni imprenditori, infatti, il sodalizio barbaricino affronterà la categoria attingendo non solo dal proprio settore giovanile, ma anche, con tutta probabilità, dal mercato extra regionale.

Le altre novità portano i nomi della Coral Alghero, promossa dopo aver vinto l'ultima Divisione Regionale 1, e la Polisportiva Dinamo B, seconda squadra della Dinamo Sassari che raccoglierà l'eredità della Dinamo Academy Alghero e che, come la Torres, verrà formata in buona parte da giocatori della formazione Under 19.

Confermate, infine, le presenze di Innovyou Sennori, Ferrini Quartu, Olimpia Cagliari, Antonianum, Calasetta, Sant'Orsola, Cus Sassari e Torres.

Il campionato inizierà nella prima o nella seconda settimana di ottobre. Ancora al vaglio la formula, che verrà discussa nel consiglio federale in programma il 19 agosto. Ciò che è certo è che la formazione vincitrice del campionato regionale sardo avrà la possibilità di partecipare alla Final 4 che dovrebbe mettere in palio ben 3 posti per la categoria superiore.

