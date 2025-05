Con la sconfitta di ieri è giunta la matematica: l'Atletico di Cortoghiana scende in Seconda categoria. C'è tanta amarezza, ma anche volontà di riscatto nel club minerario, il secondo di Carbonia, per l'esito del torneo disputato nel girone B della Prima categoria: è arrivata una retrocessione per certi versi non ritenuta preventivabile, non fosse altro perchè sino a due stagioni fa il Cortoghiana disputava con pieno merito il campionato di Promozione.

Anche l'anno scorso l'Atletico di Cortoghiana ha conquistato la salvezza in Prima categoria nelle ultime giornate, il che aveva fatto accendere un campanello d'allarme. L'attuale stagione non è iniziata male: vero è che la formazione, prima affidata a Bruno Carrus poi nel segmento finale a Giampiero Ibba, è sempre rimasta nella parti medio basse del torneo, tuttavia c'è stato un momento in cui era evidente che probabilmente non sarebbe rimasta del tutto compresa nella lotta salvezza. Invece è poi arrivato il tracollo.

Ma la società non demorde: ci sono diversi giovani di valore su cui il club già in queste ultime gare di campionato ha deciso di scommettere per riportarsi a disputare il torneo regionale di Prima categoria.

