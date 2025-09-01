Un buon pareggio, per cominciare. La stagione in Promozione dell’Arzachena Academy Costa Smeralda inizia dall’1-1 di Coppa Italia contro il Luogosanto.

La gara d’andata del “Biagio Pirina” frutta ai biancoverdi un risultato che rimanda il passaggio del turno al ritorno in trasferta di domenica, ma che intanto interrompe il filotto di quattro vittorie consecutive dell’avversario. Dal match di ieri, caratterizzato dall’autogol di Bua, col quale i padroni di casa sono passati in vantaggio, e dalla rete di Cissé, Mauro Ottaviani ha potuto inoltre trarre le prime indicazioni dopo neppure una settimana di preparazione. “Sono contento della mia squadra: non pensavo di riuscire a fare una grande partita contro il Luogosanto, formazione forte e organizzata, dopo cinque giorni di allenamento”, dice il tecnico dell’Arzachena.

“Abbiamo iniziato tardi la preparazione, ma abbiamo fatto una bella partita, con i ragazzi messi bene in campo e capaci di tenere alla grande fino alla fine. Devo fare i complimenti al portiere avversario – sottolinea Ottaviani – che ha fatto due miracoli, senza i quali poteva finire diversamente. Sono davvero molto soddisfatto della squadra e del gruppo che è stato allestito: sono sicuro – conclude poi – che faremo un buon campionato, e che ci divertiremo”.

© Riproduzione riservata