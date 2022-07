L'Arzachena inizierà solo fra qualche settimana la preparazione per la prossima Serie D, ma prima che Marco Nappi ritrovi la sua squadra c'è un ospite illustre che si sta allenando sui campi degli smeraldini: Romelu Lukaku. L'attaccante appena tornato all'Inter, in prestito dal Chelsea, è in vacanza a Porto Cervo e in questi giorni sta usando il "Biagio Pirina" e l'impianto adiacente "Luigi Orecchioni" per tenersi in forma. Una scelta arrivata grazie ai suoi assistenti, che hanno contattato la società biancoverde chiedendo di poter visionare la struttura e rimanendone subito soddisfatti, tanto da preferirla per la preparazione del giocatore belga ottenendo l'ospitalità del club. Non è l'unico interista che ha scelto Arzachena per farsi trovare pronto in vista del raduno con Simone Inzaghi, previsto per il 6 luglio: ha raggiunto Lukaku anche André Onana, il nuovo portiere nerazzurro appena ufficializzato. I due si sono intrattenuti con Antonello Zucchi, responsabile dell'area tecnica dell'Arzachena, e Nicoletta Orecchioni, delegata comunale allo sport. Per la società e la città è un attestato di stima di prestigio, che dimostra come le strutture a disposizione del club siano all'avanguardia anche per ospitare chi è abituato ai palcoscenici della Serie A e della Champions League. E fra poco (con la dirigenza che nel frattempo lavora sul mercato) l'Arzachena si ritroverà per una Serie D da protagonisti.

