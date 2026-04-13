La gioia per il 4-1 al Bosa dura un amen: attraverso una nota ufficiale, in riferimento al reclamo presentato dagli avversari per l’impiego di un giocatore squalificato nella partita di ieri, l’Arzachena Academy Costa Smeralda prende atto della decisione che determinerà la perdita della gara a tavolino col risultato di 0-3.

“L’episodio – riporta il comunicato del club gallurese – nasce da una nostra disattenzione nella gestione della posizione del calciatore Saggia Andrea. In assoluta buona fede, ritenendo che alla quinta ammonizione scattasse la squalifica automatica, il giocatore non è stato impiegato nella gara contro la Macomerese”. Partita anticipata al 2 aprile, nel pomeriggio in cui venivano pubblicate le decisioni del giudice sportivo e lo stop per un turno di Saggia per somma di ammonizioni; da cui la mancata convocazione del giocatore per la gara con la Macomerese e l’impiego dello stesso ieri contro il Bosa.

“Come previsto dal regolamento federale, la squalifica decorre dal giorno successivo alla pubblicazione ufficiale del comunicato, e non in automatico al verificarsi dell’evento disciplinare”, spiega la nota dell’Arzachena. “Si tratta quindi di un errore procedurale della società, di cui ci assumiamo pienamente ogni responsabilità”, si legge ancora nel comunicato, che chiude con le scuse ai tifosi e alle altre società del girone B.

Nell’occasione l’Arzachena ribadisce il massimo rispetto nei confronti delle regole e degli organi federali. Quanto alla situazione in classifica, la squadra di Mauro Ottaviani perde 3 punti ma non il settimo posto, che consolida in solitaria a quota 48 a due giornate dalla fine del campionato di Promozione.

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