Ritorna a Sassari la Cage Warriors Academy di MMA. Sabato 14 novembre, a partire dalle 20.30, il Tarantini Fight Club Training Center di via Venezia 7 sarà il palcoscenico della 21ª edizione del Fight Club Championship (FCC 21), con una card che prevede sei incontri principali e altri match preliminari a carattere regionale.

La serata metterà a confronto 12 atleti impegnati nella main card, con sei abbinamenti che promettono confronti tecnici e agonisticamente impegnativi. Tra i protagonisti ci sarà anche il gruppo del Team Tarantini, pronto a misurarsi nella propria sede davanti al pubblico sassarese.

Il programma prevede gli incontri tra Matteo Dore e Francesco Perini della Urban Arena, Mirko Sassu e Nouh Yania della Fenice, Danilo Gungui e Riccardo Frau della CL, Nicola Pontrandolfo e Michele Pugliesi della Fenice, Morgan Capocci e Alessandro Piscedda dela CL, Antonio Sias e Lorenzo Cappai della Urban Arena.

La serata si aprirà con sei incontri preliminari, che vedranno entrare nella gabbia altri 12 atleti di differenti categorie di peso.

L'appuntamento si inserisce nel percorso di collaborazione tra Federkombat, Fight Club Championship e CWA Italy.

La Cage Warriors Academy rappresenta infatti un circuito di confronto e crescita per gli atleti delle MMA, offrendo loro occasioni per misurarsi con avversari di diversa provenienza e maturare esperienza agonistica.

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