Silver poverty, ovvero la povertà degli anziani. È questo il focus scelto dalla Caritas per il decimo rapporto annuale che racconta l’impegno profuso nel corso del 2025 per far fronte ai bisogni di persone sempre più fragili.

Il primo dato è quello relativo all’aumento di anziani che chiedono aiuto alle sedi delle Caritas in tutta la Sardegna. Nel 2025 gli over 65 aiutati sono stati 1.558, con un incremento del 76,8% rispetto al 2015 quando le persone che avevano chiesto sostegno erano state 881.

I dati sono al centro della presentazione del XXI report sulla povertà ed esclusione sociale e del X rapporto annuale 2026, nella sede della Provincia di Oristano.

«Riflettevo, l'altro giorno, guardandomi attorno, che attorno a noi ci sono più anziani che giovani», dice Antonello Mura, vescovo di Nuoro e di Lanusei e presidente della Conferenza Episcopale Sarda, «questo comporta tanta cura, tanta attenzione: è necessario progredire, in modo tale che nessuno si senta escluso da questa situazione sociale che sembra non aver bisogno di persone che hanno buon senso, che hanno storia, che hanno memoria».

«Al 1° gennaio 2026 gli ultrasessantacinquenni sono il 28,1% dei residenti e per ogni cento ragazzi fino a 14 anni si contano quasi trecento anziani», si legge nel report. Le parole di Leone XIV poste in apertura del volume, sulla «dolorosa sensazione di essere dimenticati» che accomuna molte persone anziane, offrono la chiave con cui leggere queste pagine.

Come nelle edizioni precedenti, il Rapporto mette a confronto due sguardi complementari. Da un lato le fonti della statistica, che misurano l’ampiezza dei fenomeni. Dall’altro i dati raccolti dai Centri di ascolto delle dieci Caritas diocesane della Sardegna, che ne illuminano le forme, le cause e i percorsi. «Nessuna delle due prospettive basta da sola. Lette insieme, consentono di avvicinarsi alla realtà con maggiore completezza», è spiegato.

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