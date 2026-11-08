Vola il La Palama nel girone A della Prima categoria: i cagliaritani si sono imposti per 6-1 sull'Azzurra Monserrato agganciando in vetta i Decimo 07, fermato sul pari (3-3) dal San Basilio. Quattro i gol segnati da Cardia per i cagliaritani. Le altre reti sono state firmate da Dincdemir, F. Spiga e Dessì. Un campionato che si infiamma, protagoniste due grandissime squadre. Il Capoterra ha vinto a Pirri per 6-2, Il La Salle ha piegato l'Idolo per 5-0. Vittoria del Sestu a Ulassai per 1-3, del sarroch (1-0 a Tertenia) e d ell'Himalaya che ha espugnando il campo della Baunse per 0-4

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