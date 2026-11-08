Inizia bene l'avventura di Lorenzo Carboni nel Challenger Atp50 di Hersonissos.
Sul cemento ellenico, il tennista algherese l'ha spuntata 5-7, 6-1, 6-3 sul francese Leo Raquillet.
Domani, secondo incontro a partite dalle 9 sul Campo 17, Carboni affronterà un altro transalpino, Alexandre Reco per un posto nel main draw.
In doppio, Lorenzo Carboni è già nel primo turno del tabellone principale dove, accreditato della quarta testa di serie in coppia con l'ucraino Volodoymyr Uzhylovskyi, sfiderà l'uzbeko Sergey Fomin e l'ucraino Oleksii Krutykh.

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