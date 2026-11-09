Tennistavolo: Nulvi, colpo grosso a Carrara. Norbello al primo posto in serie A2Per completare la quinta giornata occorre attendere mercoledì
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Il Santa Tecla Nulvi ha compiuto l’impresa nella quinta giornata della serie A1 maschile, vincendo 3-2 a Carrara con la capolista Apuania. Risultato che consente alla squadra del coach Ara di abbandonare l’ultimo posto lasciandolo in dote, provvisoriamente, a Marcozzi e Reggio Emilia. Nulvi si è presentato con una formazione inedita, con Giovannetti sono stati schierati il coreano Park Jeongwoo e per la prima volta il giapponese Yuto Muramatsu, nel ’24 vinse il WTT Feeder di Cagliari. Muramatsu ha vinto due partite, con Artemenko e quella decisiva con Mutti. Il coreano ha battuto Mutti ed è stato sconfitto da Artemenko. Giovannetti è stato battuto da Persson.
Ha vinto anche il TT Sassari, 3-1 con Reggio Emilia, e tallona le battistrada Carrara e Messina. Positivo esordio del polacco Marek Badowski, due vittorie con Spelbus e quella decisiva con Dyjas. Match aperto dal 3-0 di Andrea Puppo sullo stesso Dyjas. Sconfitto Cappuccio, in quattro set da Bisi.
Per completare la quinta giornata occorre attendere mercoledì, quando al Palatennistavolo, alle 18, si giocherà il derby Marcozzi-Muravera.
Serie A2 maschile
Tris di vittorie nella terza giornata, valgono due punti quelle del Quattro Mori e del Muravera, e tre punti e il primo posto il successo del Norbello.
La squadra del Guilcer ha battuto 5-2 il Marsala con due punti di Provost, uno di Simon e Calarco e del doppio Provost-Simon. Sorpassa il Quattro Mori che sabato sera ha superato l’ex capolista Enna per 4-3, con due punti di Bhanja, uno di Poma e del doppio Poma-Bhanja. Stesso risultato per il Muravera, vittorioso sul Corato con due punti dello spagnolo Lillo, ancora imbattuto, uno di Carmona e Famà.