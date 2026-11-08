

Si è chiusa oggi la regular season del campionato nazionale di Serie A2 di tennis maschile, con tre squadre sarde in lizza.

Nel girone 4, il Tc Alghero MP Finance pareggia 3-3 sul campo del Tc Genova 1893 e chiude in testa alla classifica. Disputerà in playoff-promozione domenica 22 e domenica 29 novembre.

Giocheranno i playout-salvezza il Tc Terranova e la Torres Tennis Città dei Candelieri èAmbiente (gara secca, domenica 22).

Nel girone 3, gli olbiesi hanno battuto 5-1 il Tennis Macerata, ma chiudono quarti per differenza match.

Nel girone 8, i sassaresi cedono 6-0 sul campo del Ct Albinea, ma restano terzi.

I sorteggi che decreteranno le avversarie delle squadre sarde sono in programma martedì mattina a Roma.



Tc Terranova-Tennis Macerata 5-1

Federico Salomone b. Iacopo Maria Sada 6-4, 7-5

Nicolas Compagnucci (M) b. Andrea Calcagno 6-4, 6-4

Davide Vargiu b. Francesco Raparo 6-1, 6-3

Arthur Juler Weber b. Tommaso Compagnucci 7-6(4), 6-3

Leonardo Mazzucchelli/Daniel Frasconi b. N.Compagnucci/Sada 6-4, 6-3

Weber/Salomone b. T.Compagnucci/Raparo 6-3, 7-6(6)



Girone 3, i risultati della sesta giornata:

Tc Terranova-Tennis Macerata 5-1

Ct Barletta-Junior Tennis Perugia 4-2

La classifica:

Junior Tennis Perugia 12; Tennis Macerata 9; Ct Barletta (17 match vinti) e Tc Terranova (16) 7.





Tc Genova 1893-Tc Alghero MP Finance 3-3

Benjmin Lock b. Simone Agostini 6-4, 6-0

Matteo Rusca (G) b. Luca Fasciani 3-6, 6-2, 6-4

Gabriele Maria Noce b. Mirko Lagasio 6-2, 7-6(7)

Francesco Picco (G) b. Nicolò Serra 6-0, 6-0

Lock/Noce b. Lagasio/Davide Spinetta 6-1, 6-4

Agostini/Picco b. Fasciani/Serra 6-2, 7-5



Girone 4, i risultati della sesta giornata:

Tc Genova 1893-Tc Alghero MP Finance 3-3

Amp Pavia-Ct Bologna 2-4

La classifica:

Tc Alghero MP Finance 14; Tc Genova 11; Amp Pavia 4; Ct Bologna 3.





Ct Albinea-Torres Tennis Città dei Candelieri èAmbiente 6-0

Flavio Bocci b. Andrea Oronti 6-1, 6-3

Lorenzo Bocchi b. Matteo Mura 6-2, 4-6, 6-2

Cristian Carli b. Andrea Cherchi 6-1, 6-0

Eero Ilmari Vasa b. Lorenzo Ferri 6-2, 6-1

Bocchi/Tommaso Iotti b. Cherchi/Oronti 6-2, 6-2

Vasa/Bocci b. Mura/Ferri 4-6, 7-6(4), 10-5



Girone 8, i risultati della sesta giornata:

Ct Albinea-Torres Tennis Città dei Candelieri èAmbiente 6-0

Tc Padova-Tennis Giotto 2-4

La classifica: Ct Albinea 16; Tennis Giotto 13; Torres Tennis Città dei Candelieri èAmbiente 4; Tc Padova 1.

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