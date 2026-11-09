Nemmeno il Bra ha fermato l’Amsicora, che ha battuto 3-2 a domicilio i campioni d’Italia. La serie A Élite maschile parla ormai una sola lingua, quella della squadra di Roberto Carta. Ottava giornata, otto vittorie, otto punti di vantaggio sulla seconda (la Lazio). A Bra ha vinto soffrendo, è la prima volta che accade in questa stagione, una capacità che non aveva ancora mostrato vista per la schiacciante superiorità nelle altre partite, tutte vinte.

Per due volte in vantaggio con il tedesco Bernstein, a quota quattordici reti, è sempre stata raggiunta. I successivi batti e ribatti, che hanno esaltato il portiere Manca, non hanno modificato il risultato sino a meno di un minuto dalla fine, quando l’Amsicora ha battuto un corner corto trasformato da Gadelkarim. Il Bra scivola così a -11.

Al secondo posto c’è la Lazio, che ha rischiato grosso con l’HT Sardegna, battuto 3-2. La squadra sarda è stata in vantaggio 2-0 con doppietta di Drago, capocannoniere con quindici reti, a segno nella seconda frazione su assist di Niwaz, e dopo l’intervallo, su corto. Poi la reazione e la rimonta romana con un rigore e due corti trasformati da Castillo.

Analogo, o quasi andamento a Bondeno, dove la Ferrini ha perso 5-2. Anche in questa circostanza la squadra cagliaritana era in vantaggio 2-0, con Brunetto nel primo quarto, e un corto di Edris nel secondo. Il Bondeno ha accorciato prima del riposo, ha pareggiato su rigore nel terzo quarto, e nell’ultima frazione ha segnato tre reti con la Ferrini ormai sfiduciata.

In serie A1 maschile si è giocata la settima giornata, seconda di ritorno. Il Cus Cagliari è stato sconfitto 2-1 a Riva del Garda, rete di Sanna. Pesante battuta d’arresto per la Juvenilia Uras che ha perso 6-2 con la Bonomi, doppietta di Grussu. Per entrambe si allontana l’obiettivo della poule promozione.

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