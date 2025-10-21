Un quinto posto. Per cominciare. La prima edizione del Campionato italiano di Arena Polo - Trofeo Mercedes Rossi (hcp 0/6) premia Anita Putzu e Marco Pala.

La squadra sarda, che si è presentata all’appuntamento del Villa a Sesta Polo Club con i giocatori più giovani – la sedicenne Putzu e il diciottenne Pala – ha conquistato la ribalta nazionale guidata dal fuoriclasse Patricio “Pato” Rattagan.

La quattro giorni toscana ha proposto sfide spettacolari tra le otto formazioni partecipanti, divise in due gironi. Nella prima giornata la squadra sarda Ecoservice ha perso contro Il Duca Polo, ma si è rifatta venerdì superando The White Sharks Polo; a seguire la sconfitta di sabato contro Loco Power, approdata poi alla finalissima persa contro i campioni d’Italia del Vas-UnoArre. Domenica la finalina per il quinto posto, in cui l’Ecoservice si è imposta sulla IGE Gold Polo Team.

Al di là dei risultati, la presenza e le prestazioni di Anita Putzu e Marco Pala sono state la consacrazione del lavoro che sta svolgendo la Sardegna nel polo sotto l’abile guida di Piera Monti. Una novità nella stagione è stata l’inserimento del circuito di crescita riservato alle nuove leve, dove i ragazzi della Sardegna, del Lazio e giocatori di Malta, seguiti da professionisti come Paolo Grillini e Patricio Rattagan, hanno potuto cimentarsi in alcune partite dimostrative.

