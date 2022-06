L'Arbus decide di cambiare guida tecnica e non solo. Nunzio Falco non sarà l'allenatore dei minerari nella prossima stagione, dopo aver conquistato la salvezza nel campionato di Eccellenza concluso poco meno di un mese fa: la società non gli rinnova il contratto in scadenza al 30 giugno. Arrivato lo scorso anno, dopo un'esperienza al Villasimius, l'ex attaccante fra le altre dell'Olbia aveva avuto un ottimo avvio, con la squadra nei piani alti della classifica sino a fine novembre. Poi, complice la partenza di diversi giocatori a dicembre (soprattutto dei tanti argentini), si era assestato in una posizione tranquilla fino all'esonero a sorpresa dell'8 febbraio, nonostante avesse vinto 1-5 sull'Asseminese pochi giorni prima. Tornato a metà marzo, dopo le dimissioni di Nicola Agus, Falco ha guidato i granata sino alla salvezza conquistata con un turno d'anticipo, chiudendo tredicesimo con 36 punti.

Altre novità. Oltre a Falco l'Arbus ha deciso di non rinnovare il contratto anche al direttore sportivo Marco Maniglio. In questi giorni saranno annunciate le cariche che comporranno il prossimo direttivo, con quello attuale che decadrà il 30 giugno. Prevista anche l'adesione di nuovi componenti.

