Questo pomeriggio l’arbitro internazionale della sezione di Sassari Khaled Bahri ha incontrato i ragazzi dell’Under 16 rossoblù allo stadio "Vanni Sanna" nell’ambito del Progetto Sef Torres ideato dalla Fondazione Sef Torres.

Originario di Tunisi, ma residente in Sardegna dal 2013, Bahri è inserito nelle terne arbitrali della Serie A e ha fatto da assistente anche nella semifinale della Supercoppa Italiana. Ha raccontato la sua esperienza nel mondo dell’arbitraggio spiegando ai più giovani motivi e scelte nel corso della gara con slide e filmati di azioni di gioco molto interessanti. Un mestiere tutt’altro che semplice, spesso sottovalutato, che ha attirato la curiosità dei rossoblù.

All’incontro hanno partecipato anche il presidente del club Stefano Udassi, il presidente della Fondazione Umberto Carboni, il Responsabile del Settore Giovanile Luca Raineri ed il Responsabile Comunicazione Filippo Migheli. Il tema dell’incontro si è focalizzato, inoltre, sui sacrifici fatti per arrivare a certi livelli e cosa comporta essere un arbitro/assistente di Serie A e Serie B. Focus specifico sul fuorigioco.

Khaled Bahri ha detto: «La preparazione e l’esercizio sono fondamentali. Spesso, noi assistenti, quando dobbiamo analizzare un caso al Var siamo molto tesi. I nostri battiti salgono, ma dobbiamo rimanere freddi e precisi. In Serie A al momento c’è stato un solo errore, in termini di fuorigioco, nelle prime 20 giornate. I calciatori devono ambire alla perfezione perché chi sta in Serie A da piccolo ha fatto gavetta come tutti».

