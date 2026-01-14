Il Cannonau Jerzu ha scelto il nuovo allenatore. È Antonello Muceli, 61 anni. La società ha virato sul tecnico protagonista dell’ultima promozione dalla Seconda alla Prima categoria. Era maggio del 2012. Negli ultimi anni ha collaborato con il settore giovanile biancoverde, rispondendo sempre “presente” alla causa della squadra del suo paese.

La decisione è stata adottata all’unanimità al termine della riunione che si è tenuta ieri sera, alla luce dell’esonero di Marco Piras, rimasto in carica 54 giorni, avvenuto dopo la sconfitta di sabato scorso a Uta. Muceli, padre di Daniel, capitano del Cannonau, sarà coadiuvato da Nicola Lorrai. Il tecnico (il terzo della stagione sulla panchina dello Jerzu dopo Andrea Piccarreta e Piras) debutterà domenica prossima quando al Teccodì arriverà il Cus Cagliari dell’ex Alessandro Piroddi.

