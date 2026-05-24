Antiochense e Fonni da applausi: sarà sfida per la finale playoff di Prima CategoriaLe due squadre hanno conquistato il pass per l’ultimo atto
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La finale playoff di Prima Categoria sarà Antiochense-Fonni. Le due squadre hanno conquistato il pass per l’ultimo atto dopo le combattute gare di ritorno delle semifinali disputate domenica pomeriggio.
Nel girone A-B, al Comunale “Mario Tiddia” di Sarroch, l’Antiochense ha confermato il successo dell’andata superando ancora la Gioventù Sarroch con il punteggio di 3-2. Partita intensa e ricca di emozioni: i padroni di casa erano riusciti a portarsi avanti con Amorati, ma gli ospiti hanno trovato il pari con Manca. Nuovo vantaggio dei blucerchiati grazie a Porcu, prima del definitivo ribaltone firmato da Podda e Gherardini, che hanno regalato la qualificazione alla formazione tabarchina.
L’Antiochense, dopo il successo per 1-0 nella gara d’andata, ha così chiuso il doppio confronto con pieno merito, dimostrando solidità e grande capacità di gestione nei momenti decisivi della sfida.
Nell’altra semifinale il Fonni ha espugnato il campo della Lanteri Sassari vincendo 2-1 e conquistando la finale. Dopo lo 0-0 maturato all’andata, sono stati i sassaresi a sbloccare l’incontro con Carboni, ma la formazione barbaricina ha reagito con carattere ribaltando il risultato grazie alle reti di Goulart e Sorighe.
Il Fonni centra così una qualificazione pesante al termine di una gara equilibrata e combattuta, mentre alla Lanteri non è bastato il vantaggio iniziale per continuare il proprio cammino playoff.
Sarà dunque Antiochense-Fonni l’atto conclusivo dei playoff di Prima Categoria, una finale che promette spettacolo tra due squadre capaci di imporsi con personalità nelle rispettive semifinali.