Il Monastir batte 5-2 un buon Villasimius e incassa segnali incoraggianti verso il via ufficiale. Nel primo tempo, al 7' Mura sorprende la retroguardia biancoblù e porta avanti gli ospiti. La reazione è immediata: al 13' Ardau, imbeccato da Leone, colpisce la traversa dalla distanza e 4’ più tardi Idrissi anticipa Aloia sul cross dello stesso Leone. Il portiere gialloblù si arrende al 22', quando Aloia si inventa una mezza rovesciata: 1-1.

L'equilibrio regge a lungo. Muscas (32') e Corcione (34') non trovano lo specchio, al 36' Gianoli costringe Idrissi al corner. Al 41' è ancora Gianoli a scheggiare il palo: sulla respinta arriva Aloia, che appoggia in rete il 2-1. Il vantaggio dura un soffio, perché al 43' Porcheddu approfitta di una disattenzione difensiva e rimette tutto in parità. In pieno recupero, però, Piredda firma il 3-2 con cui si va al riposo.

Nella ripresa gli uomini di Angheleddu premono subito: Corcione impegna Idrissi al 13' e manda alto al 20', Zedda tenta l'acrobazia al 18' senza fortuna, Pinna sfiora la traversa su punizione al 27'. Un minuto dopo Masia pesca Mameli, che non perdona: 4-2. Al 33' Rossi chiude i conti. Nel finale il Villasimius si affaccia ancora: Marigosu spreca una punizione e al 42' Piga trova la respinta di Fusco, entrato per Cocco.

L'ultimo test prestagionale per il Monastir è sabato 22 agosto alle 17.30, sempre al comunale, contro il Lanusei.

Monastir: Cocco (1' st Fusco), Pinna (25' st Carboni), Cortinovis (25' st Fanari), Collu (1' st Porru), Corcione (22' st Ragni), Belli (1' st Mameli), Piredda (1' st Conti), Ardau (1' st Congiu), Gianoli (1' st Rossi), Aloia (1' st Masia), Leone (1' st Loru). Allenatore Marcello Angheleddu.

Villasimius: Idrissi, Aime (1' st Ornano), Hundt (1' st Garau), Gonzales (1' st Zedda), Loi, Serra, Scioni (1' st Piga), Mura, Porcheddu (1' st Marigosu), Cogoni, Muscas (1' st Spinola). Allenatore Federico Cocco.

Arbitro: Enrico Picca di Cagliari.

Reti: pt 7' Mura, 22' e 41' Aloia, 43' Porcheddu, 45' Piredda; st 18' Mameli, 32' Rossi.

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