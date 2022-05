Domenica alle 16 si chiude la stagione regolare di Eccellenza, ancora senza il verdetto principale: la promossa in Serie D. L'Ilvamaddalena ha fatto il suo ieri, vincendo 0-2 a Castiadas, ma il contemporaneo 1-2 dell'Ossese a Gavoi sul Taloro ha rimandato la festa, con la squadra di Loriga rimasta seconda a -3. Non ancora escluso lo spareggio: perché ciò accada, all'ultima l'Ossese dovrebbe battere l'Arbus con vittoria della Ferrini in casa dell'Ilva. Eventualità che, però, annullerebbe i playoff regionali perché non ci sarebbero più date utili (devono concludersi entro il 22 maggio, per indicare lunedì 23 la qualificata alla fase nazionale) e manderebbe la perdente dello spareggio al turno successivo, contro una squadra abruzzese. Motivo per cui alla stessa Ferrini basta il pari a La Maddalena (come all'Ilva per la promozione) per essere certa di finire terza e avere la semifinale playoff in casa con Taloro o Nuorese, mercoledì 18. Queste due sono appaiate al quarto posto, con scontri diretti e differenza reti pari: all'ultima affrontano rispettivamente Bosa in trasferta e Sant'Elena in casa, se la giocheranno sui gol fatti e subiti.

Corsa playout. La vittoria del Li Punti sul Guspini dà una certezza: si faranno i playout, non ci sarà eccesso di distacco. Destino ancora nelle mani dei biancorossi, a 31 punti: dovessero battere la Villacidrese nel derby interno sarebbero sicuri del ritorno in casa, con salvezza in caso di parità nel doppio confronto. L'Idolo è terzultimo a 29, all'ultima è ospite del Budoni e per andare ai playout deve fare meglio del Li Punti, a quota 30 e atteso a Monastir. Pure qui possibile lo spareggio, in caso di due terzultime appaiate.

Promozione. La Tharros segue Monteponi Iglesias e Calangianus fra le promosse in Eccellenza. L'1-7 a Sadali riporta i biancorossi nel massimo torneo regionale, dove mancano dal 2006-2007. Fermassenti-Gonnosfanadiga è l'unico playout, con l'andata giocata ieri e finita 1-1 (ritorno domenica prossima alle 16). Era già noto che per eccesso di distacco non ci sarebbe stato quello del Girone B (Samugheo retrocesso direttamente con Seulo e Sadali), ma è saltato anche nel C: San Teodoro in Prima Categoria, complice il 5-0 subito a Stintino e il pari del Porto Torres a Thiesi.

