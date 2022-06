Nelle ultime settimane in casa Nuorese uno dei temi principali, oltre alla nomina del nuovo allenatore (sarà Michele Tamponi, accordo raggiunto la settimana scorsa), è stato quello relativo alle ultime tre mensilità non corrisposte. Stipendi non pagati che, proprio in questi giorni, la società sta regolarmente sistemando: “Ieri sono venuti sei o sette giocatori, domani toccherà agli altri con cui restano delle pendenze. Comunque è una cosa risolta”, comunica il presidente Maurizio Soddu. Fra le questioni anche l'addio del preparatore dei portieri Adriano Bachis, che lascia per motivi di lavoro e non per la vicenda degli stipendi arretrati. “Non ce la fa come tempi, ci stiamo già muovendo per sostituirlo”, aggiunge Soddu sottolineando come i rapporti siano buoni.

Nuova squadra. In queste settimane la Nuorese definirà la rosa per affrontare il prossimo campionato, il quinto consecutivo in Eccellenza. Al momento l'unico confermato è capitan Fabio Cocco, che ritrova Tamponi come suo allenatore, ci sono poi buone probabilità di permanenza per Andrea Peana, Mauro Ragatzu, Paolo Tuccio e Matteo Vinci fra gli altri (e fra i volti nuovi ci saranno tanti giovani). Sicuri partenti invece Sandro Scioni (potrebbe trasferirsi al Budoni) e Stefano Demurtas, con quest'ultimo che ha varie richieste.

