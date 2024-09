Nuovo acquisto alla Nuorese in vista del campiomnato di Eccellenza. la società barbaricina ha ingaggiato il centrocampista Fausto Chiappetta, classe 1990, di origini calabresi.

Nato a Milano, è cresciuto nel settore giovanile della Pro Sesto. Ha poi giocato nella Primavera dell'Inter prima di tornare alla Pro Sesto. In seguito, Chiappetta, ha vestito le maglie di Tritium, Seregno e Meda, fino ad arrivare in Sardegna dove ha militato nel Calangianus, per 3 stagioni nell'Ilvamaddalena dove ha vinto i campionati di Promozione e Eccellenza, per poi nell'ultima stagione vestire la maglia dell'Ossese, vincendo la Coppa Italia e disputando i playoff regionali. Un giocatore di grande esterienza e talento che dovrebbe tornare utile alla causa della Nuorese.

