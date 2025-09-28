L'Aghero vola, infila un pesante 5-2 all'Ozierese e vola in solitudine in vetta al girone B della Promozione. In quattro gare, i catalani hanno segnato 23 gol dando una grande dimostrazione di forza.

L'avversario più temibile appare oggi l'Arzachena vittoriosa a Bono per 1-5.

Il Bono ha iniziato la gara con Aquilon, Caballero, Delogu, Pinto, Manca, Marrone, Molozzu, Pireddu, Pitirra, Sylla, Tanda. In panchina Fodde, Bellu, Cabral, Camara, Farris, Madau, Marongiu, Piu, Serra. Allenatore Michele Fogu.

L'Arzachena con Copetti, Stendardi, Bonora, Bonacquisti, Olgiatti, Abeltino, Bonivardi, Saggia, Chessari, Fernandez, Bonivardi, Donati. In panchina Pagliari, Antonucci, Columbano, Massafra, Greggio, Porcu, Goy, Gasmi, Pereira. Allenatore Mauro Ottaviani.

Netto anche il successo (2-5) del Bosa sul campo del Li Punti e del Coghinas (0-4 a Perfugas). Vittorie per 2-1 dello Stintino sulla Macomerese e del Thiesi sul Tattavista. Pari (0-0) fra Ghilarza e Bonorva , fra Luogosanto e Campamedda (1-1) e fra Usinese e Castelsardo (1-1). In classifica al girone l'Alghero con 12 punti su quattro giocate, inseguito dall'Rzachena (10), dal Bosa (9), Da Usinese e Luogosanto (con otto punti).

© Riproduzione riservata