Al via domenica 1 ottobre la Alghero Half Marathon 2023, la gara podistica di livello nazionale tra le più attese in Sardegna che si correrà al tramonto, tra il centro storico e i bastioni, su un circuito stradale omologato e riconosciuto dalla Fidal con distanze di 21,097 km (valevole per il campionato sardo 2023 di mezza maratona) e di 10 km.

Quella che quest’anno sarà la Crai Alghero Half Marathon trova le sue origini nel 2007, anno di nascita della società algherese, che diede vita alla prima Corri Alghero - memorial Gianni Sardà. Si susseguirono dieci edizioni contrassegnate dall’altissima partecipazione regionale, fino ad arrivare al grande salto del 2017 quando balenò l’idea di mettere insieme le forze per far nascere la prima mezza maratona di Alghero.

Domenica primo ottobre le quattro competizioni che comprenderanno la Crai Alghero Half Marathon partiranno a scaglioni dallo spiazzo di scalo Tarantiello, sede di partenza e arrivo nonché successivamente delle premiazioni. Edizione 2023 impreziosita dall’assegnazione alla gara algherese del titolo regionale master di mezza maratona. Saranno premiate le categorie a partire dai SM35/SF35 a salire maschile e femminile per le società sarde.

Le iscrizioni procedono spedite e le proiezioni sono altamente positive, tant’è che a metà settembre il numero dei presenti è già superiore al dato del 2022. Per quanto riguarda i nomi degli iscritti, la competizione tra gli atleti sardi avrà la suspense fino all’ultimo poiché l’Alghero Marathon nel corso delle gare estive alle quali ha partecipato ha offerto dei pettorali ad estrazione sia per la 21km che per la 10km. I nomi degli atleti in gara ad Alghero saranno quindi una sorpresa che si conoscerà quasi all’ultimo. Per le due gare non competitive (10km e 5km) non serve il certificato medico o tesseramento Fidal ma occorrerà firmare la liberatoria al momento delle iscrizioni che potrà essere sottoscritta sabato 30 settembre presso la torre Sulis (10.00-13.00, 15.30-19.00) e la domenica mattina prima del via fino alle 8,45.

