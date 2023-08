Altro colpo di mercato per l'Alghero.

Ingaggiato dalle giovanili del Cagliari il portiere Alberto Pittalis, classe 2007. Il giovane arriva in giallorosso nell'ambito di una collaborazione con il Cagliari consolidata negli anni. Solo nelle ultime settimane l'ingaggio di Pittalis si è aggiunto a quelli di Pinna, Dore e Stumpo, tutti giovani rossoblù.

Tra l'altro diretti in questa stagione da mister Giandon, ex tecnico anch'esso delle giovanili del Cagliari. L'Alghero è una matricola del campionato di Promozione, ma la società non nasconde un altro salto di categoria. D'altronde la campagna acquisti è stata decisamente interessante. Nella rosa oltre a giovani promettenti si registrano nuovi arrivi anche da campionati superiori. Con i migliori giocatori della passata stagione.

Elementi che conducono l'Alghero tra le favoritissime del girone. La squadra nel frattempo ha iniziato la preparazione. L'attesa dei numerosi tifosi è grande. L'ambiente calcistico catalano, dopo anni di delusioni, è tornato carico di entusiasmo.



