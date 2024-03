Tutto pronto per il Torneo delle Regioni Calcio a 11 2024, manifestazione del calcio giovanile della Lega Nazionale Dilettanti, riservata alle Rappresentative Juniores Under 19, Allievi Under 17, Giovanissimi Under 15 e Femminili dei diciotto Comitati Regionali e dei CPA di Bolzano e Trento. Appuntamento dal 23 al 29 marzo in Liguria. Coinvolti oltre 1900 tra atleti, dirigenti, tecnici e arbitri, 78 le rappresentative e 142 le gare in programma.

«Siamo convinti e consapevoli di aver fatto un ottimo lavoro e siamo fiduciosi», dice il presidente del Comitato Regionale FIGC-LND Sardegna e vice Presidente LND, Gianni Cadoni, «ringrazio lo staff tecnico e organizzativo e tutti i collaboratori che in questi mesi hanno fatto un lavoro importante e costruttivo. Un in bocca al lupo alle ragazze e ai ragazzi che scenderanno in campo, certo che sapranno onorare al meglio la maglia della Sardegna, e voglio in questa occasione rivolgere un pensiero e un ringraziamento anche a coloro che hanno partecipato ai tanti raduni e avrebbero meritato sicuramente di far parte della spedizione».

La Sardegna è inserita nel Girone C assieme a Campania, Sicilia e Marche.

IL CALENDARIO

23 Marzo – 1ªgiornata, Sardegna VS Sicilia

24 Marzo – 2ª giornata, Sardegna VS Campania

25 Marzo – 3ª giornata Sardegna VS Marche

© Riproduzione riservata