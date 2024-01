Nuovo acquisto al Latte Dolce.

La società sassarese ha tesserato l'attaccante Henoc Stephane N’Gbesso, classe 2003, che arriva dal Radnicki, formazione che milita nella Serie A serba.

Nato a Brescia, N’Gbesso è cresciuto nelle giovanili del Milan dove è rimasto sino al 2021 per poi passare allo Spezia, dove ha giocato con l’Under 19.

Nella scorsa stagione ha indossato la maglia dell’Alessandria, in Serie C. Lo scorso settembre il trasferimento al Radnicki nella Super Liga Srbije (massima serie serba): è stato convocato tre volte ma non ha esordito. Ha vestito anche la maglia della Nazionale italiana, dall’Under 15 all’Under 19, realizzando 5 reti. Ora la chiamata del Latte Dolce.

