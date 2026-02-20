Le sorelle Barbara e Marcella Dessolis sono state sconfitte negli ottavi di finale dell'Itf15 di Sharm El Sheikh.

Sul cemento egiziano, Barbara (1148 al mondo) ha ceduto 7-5, 6-3 davanti alla numero 1 del seeding, la cinese Yufei Ren (446).

Ko anche Marcella (1255 della classifica mondiale), sconfitta 6-0, 7-5 dalla russa Daria Zelinskaya (numero 714 del mondo e 7 del torneo).

