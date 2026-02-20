le sfide
20 febbraio 2026 alle 16:11
Promozione, coppa e recuperi: variazioni nelle gare in programmaLe partite si disputeranno mercoledì 25 febbraio
Ancora variazioni sulle gare della Coppa Italia di Promozione e di campionato previste per mercoledì prossimo 25 febbraio.
In programma le partite di andata delle semifinali: Arborea-Castiadas, per accordo fra le società, verrà disputata alle ore 16. La gara Uta-Tonara, recupero del girone A, sempre con accordo fra le società, verrà disputata alle ore 17:30.
