Nella lista dei 21 giocatori convocati da Fabio Levacovich per la trasferta di Carbonia spiccano l’assenza di Traore, partito dalla panchina contro Buddusò e Villasimius, e la presenza di Generoso e Carlander.

Dopo una lunga assenza per infortunio, il centrocampista portoghese torna a disposizione per la delicata sfida che attende domani il Santa Teresa, il match valido per la 7ª giornata di ritorno del campionato di Eccellenza per il quale il tecnico sassarese ritrova anche il talentuoso attaccante spagnolo, classe 2001, out nelle ultime due partite per un piccolo incidente a un piede.

Da vedere come e quando li impiegherà Levacovich allo stadio Carlo Zoboli, dove andrà in scena uno scontro diretto per la salvezza in piena regola. Di fronte due formazioni separate in classifica da 2 punti, che giocheranno con obiettivi precisi: il Carbonia, tredicesimo con 23 punti, per uscire dai playout e il Santa Teresa, undicesimo a quota 25, per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Squadre in campo alle 15: Carbonia-Santa Teresa sarà diretta dall’arbitro Andrea Sambuchi di Tivoli, assistenti Francesco Meloni di Cagliari e Annamaria Sabiu di Carbonia.

