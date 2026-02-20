Nel campionato di Eccellenza, il giudice sportivo del Comitato regionale della Figc ha squalificato per due gare l'allenatore dell'Atletico Uri Massimiliano Paba. Il tecnico, espulso per doppia ammonizione al 43’ del secondo tempo, «avrebbe ritardato», così si legge nel comunicato, «l’uscita dal terreno di gioco e, successivamente, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra, avrebbe fatto indebito accesso all’interno del recinto di gioco, raggiungendo i calciatori sul terreno di gioco».

Il provvedimento è relativo alla gara vinta domenica scorsa dall'Uri contro l'Ilvamaddalena per 2-1.

Tre giornate di squalifica anche per il giocatore Alessio Cossu della Nuorese. Nel comunicato si legge che «dopo. un normale contrasto di gioco, il calciatore si sarebbe rialzato spingendo con entrambe le braccia sul petto un avversario, facendolo cadere e scatenando un parapiglia che ha coinvolto tesserati di entrambe le squadre. Inoltre, mentre abbandonava il terreno di gioco, avrebbe colpito con un calcio una bandierina del calcio d’angolo, spezzandola e causando un significativo ritardo nella ripresa della gara».

Squalifica per due gare effettive per Fabio Francesco Scanu dell’Atletico Uri, Tomas Ezequiel Pavone e Hernan Federico Zazas Sanchez del Carbonia Calcio, oltre ad Andrea Argiolas della Nuorese Calcio 1930.

Una giornata di squalifica, invece, per Alessio D’Agostino del Sant'Elena Quartu.

Infine, tra i calciatori non espulsi, stop di un turno per recidività in ammonizione (quinta infrazione) per Lorenzo Leomanni dell’Atletico Uri e per Gomis Mendy François David del Buddusò. Tra le società, ammenda di 200 euro per l’Ilvamaddalena 1903: secondo quanto riportato nel comunicato, «nel corso della gara i sostenitori avrebbero rivolto espressioni offensive e di natura minacciosa nei confronti degli ufficiali di gara».

