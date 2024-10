Poker d’oro per l’associazione ippica Giara Oristanese che al 15° campionato italiano di equitazione paralimpica targato Fisdir per quattro volte è salita sul gradino più alto del podio con gli atleti Antonello Madeddu e Bryan Fogheri.

Alla manifestazione, organizzata per la terza volta dall’associazione guidata da Antonio Madeddu, hanno preso parte 13 circoli provenienti da tutta Italia. “Abbiamo registrato il record di iscritti”, commenta soddisfatto Madeddu. Per tre giorni, nell’impianto sportivo di San Quirico, 59 atleti cn disabilità intellettivo relazionali si sono dati battaglia nelle varie discipline. Antonello Madeddu, trentaquattro anni, già pluricampione regionale e nazionale ed europeo, ha ottenuto il primo posto nel dressage 3MA E100 e nella gimkana 3E II2.

Bryan Fogheri, dodici anni, ha conquistato l’oro nel dressage E 3E E60 IIQ (entrambi sono allenati dall’istruttore Filippo Sechi). Ottimi piazzamenti anche per l’associazione Quore nelle varie categorie: per quanto riguarda il dressage un primo posto con Dennis Mura e due medaglie di bronzo con Sara Matzuzi e Mattia Corrias. .

Nella gimkana, invece, oro per Matteo Casu e terzo gradino del podio per Paolo Foddis nella categoria 1E. Argento, infine, nella categoria 3M II1 per Luca Atzori.

