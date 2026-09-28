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Cambio in panchina in casa dell'Accademia Sulcitana. Dopo la riunione di ieri, i vertici della società hanno deciso di sollevare dall'incarico l'allenatore Andrea Loi e, con lui, l'intero staff tecnico: il vice Gabriele Melis, il preparatore atletico Mattia Erriu e il preparatore dei portieri Roberto Fadda. La scelta arriva dopo un avvio difficile nel girone A di Promozione, con la squadra ultima a zero punti dopo tre giornate: tre sconfitte, a partire dal pesante 0-6 dell'esordio contro la Ferrini. L'ultimo ko è arrivato sabato, nel 2-3 casalingo contro l'Antiochense. Nel comunicato la società parla di una decisione molto difficile e sofferta, presa nell'interesse del club e del prosieguo della stagione, e ringrazia tecnico e collaboratori per l'impegno, la professionalità e il lavoro svolto, sottolineando che «insieme abbiamo scritto pagine indimenticabili per questi colori e questa società». A tutti va un sincero in bocca al lupo per il futuro. Il nome del nuovo allenatore e la composizione del nuovo staff saranno comunicati nelle prossime ore: al nuovo tecnico il compito di dare la scossa a una squadra ancora in cerca dei primi punti.