Una vittoria e una sconfitta per le due sarde al debutto nel Girone A della Conference Nord di Serie B Interregionale. Sorride la Klass Sennori, capace di espugnare Borgomanero per 83-78 al termine di una gara condotta a lungo. Partenza decisamente più amara per l’Esperia Cagliari, battuta 79-60 sul parquet della Novipiù Casale Monferrato.

Esperia, serata difficile. L’avvio si mette subito in salita per i rossoblù. Dopo pochi minuti di equilibrio, Casale cambia passo con Martinoni e Sapiega e chiude il primo quarto avanti 23-8. L’Esperia prova a riorganizzarsi, ma le basse percentuali dall’arco (5/28) impediscono alla squadra di Federico Manca di riavvicinarsi: all’intervallo i piemontesi conducono 43-27.

Il copione non cambia dopo la pausa. Casale raggiunge anche il +23 e amministra senza particolari affanni fino al 79-60. A pesare per Cagliari sono soprattutto le serate difficili di Illya Tyrtyshnyk (1/9 dal campo) e Luca Sanna (0/8). In evidenza, invece, Alessandro Potì con 16 punti e 10 rimbalzi, mentre chiudono a quota 16 anche Tommaso De Gregori e a 12 Gallizzi. Per Casale 19 punti dell’esperto Niccolò Martinoni.

Novipiù Casale Monferrato: Triassi 8, Iacorossi, Castellino 11, Redaelli 5, Moscatelli 6, Martinoni 19, Pellegrino 8, Demezzi ne, Stendardo 6, Malaventura 2, Rosso 4, Sapiega 10. Allenatore Imarisio.

Esperia Cagliari: Sanna 1, N. Manca 7, Cabriolu 3, Potì 16, Gallizzi 12, Locci 2, Corsi ne, Pacitto ne, De Gregori 16, Tyrtyshnyk 3. Allenatore F. Manca.

Parziali: 23-8; 43-27; 61-40

Colpo Sennori a Borgomanero. Decisamente diverso l’esordio della Klass, che torna dal Piemonte con i primi due punti della stagione. Sennori prende il comando già nel primo quarto (13-19) e produce lo strappo più importante prima dell’intervallo: Sahud guida l’allungo biancoverde, che raggiunge il +16 prima del 31-46 di metà gara.

Borgomanero reagisce nella ripresa e torna progressivamente a contatto. Puggioni e Cabras tengono avanti Sennori nel terzo periodo, poi nell’ultima frazione i piemontesi rendono incerto il finale. La Klass non perde però lucidità: Sahud trova una tripla pesante a tre minuti dalla sirena, mentre Puggioni e Casu completano il lavoro dalla lunetta per l’83-78 conclusivo. Protagonista Stefano Puggioni con 20 punti; in doppia cifra anche Kamaté (12), Fabris (11), Sahud e Cabras (10).

Hedessent Borgomanero: Okadoh, Papale 18, Lastella 4, Benzoni 23, Badiane 4, Granai 5, Scrazzolo 6, Rossi 2, Costamanga, Bertero 2. Allenatore Di Cerbo.

Pallacanestro Sennori: Fabris 11, Puggioni 20, Sahud 10, Merella 3, Cabras 10, Casu 8, Musso 2, Busi 7, Kamaté 12, Biolchini. Allenatore Longano.

Parziali: 13-19; 31-46; 55-63

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