Un solo punto in quattro turni. Il Latte Dolce ha necessità di rialzare la testa subito, prima che il cammino per la salvezza diventi troppo irto. Domenica alle 14 la squadra sassarese è di scena a Fiumicino, contro l'Aranova.

Occorrono punti, anche se il tecnico biancoceleste non è preoccupato: "Non era preventivato un inizio così difficile, ma salvo l'ultima partita contro l'Anagni, la squadra evava dimostrato di essere viva e di giocare per ottenere risultato. I pochi punti non mi preoccupano, può capitare di non raccogliere quanto si merita. La squadra crede nel lavoro che facciamo giorno per giorno"

L'Aranova di punti ne ha 5 e l'unica vittoria l'ha ottenuta proprio in casa: 1-0 contro l'Albalonga. Mister Fini chiede al Latte Dolce di essere se stesso: "Siamo una squadra più propensa con gioco palla a terra, piuttosto che cercare lanci lunghi e provare a giocare le seconde palle, quindi dobbiamo costruire la manovra secondo queste caratteristiche".

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