Dopo tre giornate il girone B di Promozione ha due padrone: Monte Alma e Campanedda viaggiano a punteggio pieno, appaiate a quota 9. Il Monte Alma, che si presentava a Bosa da capolista, vince 3-1 e conferma il miglior attacco del girone con 11 reti. Il Campanedda si aggiudica 1-0 lo scontro al vertice di sabato con la Macomerese, prima sconfitta stagionale per gli ospiti, e resta l'unica squadra a non aver ancora subito gol.

Alle loro spalle si fa largo l'Ozierese, che batte 2-1 il Buddusò e sale a 7 punti, ancora imbattuta. A quota 6 c'è un terzetto formato da Castelsardo, Coghinas e Macomerese: il Castelsardo passa 4-1 a Thiesi, il Coghinas regola 3-0 l'Ovodda. Finisce 2-2 tra Arzachena e Luogosanto, con i padroni di casa due volte sotto e due volte capaci di riprendere gli avversari, prima di chiudere la gara in dieci uomini. Il Luogosanto resta imbattuto a quota 5, l'Arzachena sale a 4 insieme a Fonni e Bosa.

Primo successo stagionale per il San Giorgio Perfugas, che supera 1-0 il Fonni, mentre Macomer e Li Punti non vanno oltre l'1-1. Resta fermo a un punto il Buddusò. In fondo alla classifica restano Thiesi e Ovodda, a zero punti: il Thiesi ha la difesa più battuta con 12 reti subite, l'Ovodda non ha ancora segnato. Il Li Punti, al primo punto conquistato sul campo, resta a -1 per la penalizzazione.

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