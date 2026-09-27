Sulla terra battuta di Santa Margherita di Pula, la ceca Alisa Oktiabreva ha trionfato nel secondo dei cinque Itf Combined del Forte Village.

La finale è stata un derby ceco, che la Oktiabreva si è aggiudicata col punteggio di 7-5, 6-3 a spese della testa di serie numero 5, Alena Kovackova. Quest’ultima ha avuto modo, tuttavia, di riscattarsi nella finale del doppio femminile, giocata in coppia con la tedesca Joelle Lilly Sophie Steur e vinta 6-3, 6-1 contro la keniota Angella Okutoyi e l’ucraina Daria Yesypchuk.

Ha preso il via domenica 13 settembre e si chiuderà il 25 ottobre la seconda sessione (la prima è andata in scena in primavera) dei cinque tornei ITF Combined rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. La programmazione ufficiale definitiva, rimodulata su un totale di 5 tornei Combined, prevede ora una sosta di una settimana dal 28 settembre al 4 ottobre, per poi proseguire regolarmente a partire dal 5 ottobre.

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