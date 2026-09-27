La Virtus Cagliari si aggiudica il quindicesimo Memorial Saba, ultimo banco di prova prima dell’inizio della Serie A2 Femminile. Al PalaVienna la Sardegna Marmi ha superato in finale il San Salvatore Selargius per 67-56, prendendosi la rivincita dopo la sconfitta di misura subita una settimana fa nell’atto conclusivo del Trofeo Aeroitalia.

Alla manifestazione hanno partecipato tre delle quattro rappresentanti sarde nel prossimo torneo cadetto: oltre a Virtus e Selargius, anche il Cus Cagliari. Assente la Mercede Alghero, il quadro è stato completato dall’Astro Cagliari, formazione impegnata nel campionato regionale di Serie B.

Virtus, ultimo test positivo. La finale ha premiato la Virtus, che ha trovato soprattutto in Carla Bremaud il principale riferimento offensivo. La francese ha chiuso con 25 punti, ben supportata da Tykha (17), Coser (12) e Mattera (10). Per Selargius, invece, 18 punti di Cutrupi, 13 di Ingenito e 10 di Fiorotto.

Il terzo posto è andato invece al Cus Cagliari, che ha avuto la meglio sull'Astro per 71-51.

Virtus Cagliari: El Habbab ne, Deidda, Setzu, Scano, Bremaud 25, Ceccarelli 3, Mattera 10, Tykha 17, D'Alò, Pellegrini ne, Malintoppi ne, Coser 12.

San Salvatore Selargius: Vargiu, Fiorotto 10, Mura ne, Pandori 7, Contini, Ingenito 13, Cutrupi 18, Ruggeri 2, E. Corongiu 4, Lapa, A. Corongiu 2.

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