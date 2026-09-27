Orgoglio per la prestazione, ma anche tanta amarezza per un finale che ha trasformato una vittoria quasi certa in un pareggio.

Francesco Loi analizza così il 2-2 della sua Costa Orientale Sarda contro l'UniPomezia, con i gialloblù raggiunti in pieno recupero dopo essere stati avanti di due reti. Il tecnico parte proprio dagli ultimi minuti: «Abbiamo concesso situazioni che non si devono concedere. Abbiamo preso un gol come con la Viterbese, subendo un'infilata da sinistra a destra, con due tiri facili senza pressione al limite dell'area. E in mezzo ai due gol ci siamo mangiati anche il 3-1, tirando addosso al portiere». Il rammarico è grande, proprio perché la squadra aveva giocato bene: «Ha fatto una gran partita contro un avversario forte e secondo me meritava la vittoria». Sulla prestazione Loi non ha dubbi: «La squadra ha fatto una gran partita, molto ordinata, esprimendo un bel calcio, andando in vantaggio meritatamente e raddoppiando».

Il problema, per l'allenatore, è un altro, e si sta ripetendo: «È un problema di gestione del risultato. Con il Monastir abbiamo preso gol al novantesimo, ad Albalonga eravamo in vantaggio e abbiamo permesso loro di rimontarci, oggi avevamo il doppio vantaggio e abbiamo lasciato che si portassero via un punto. Su questo c'è tanto da lavorare». Nessuna concessione nemmeno sulla classifica, che vede la Cos in zona play-out: «La classifica deve preoccupare sempre. Quella posizione è lo specchio di quello che abbiamo raccolto fino a oggi. Non è con le prestazioni che si fa classifica, la classifica si fa con i risultati. Quando a 12-13 minuti dalla fine stai vincendo 2-0 devi portare a casa tre punti fondamentali, in un momento importante e in una partita determinante. Non puoi regalare punti in questo modo. Quindi preoccupa al punto giusto, e bisogna prendere le contromisure a qualche difetto che stiamo dimostrando di avere».

Ora per i gialloblù arriva una settimana intensa, con il doppio derby contro il Sassari Latte Dolce, prima in campionato e poi in Coppa Italia. «Domenica abbiamo uno scontro salvezza importante», spiega Loi. «Giochiamo in casa di una squadra che gioca molto bene e sta raccogliendo poco, ma a Sassari storicamente abbiamo sempre fatto grandissime partite. Sarà una gara tosta tra due squadre che hanno la necessità di fare punti, un derby, quindi una partita fuori dagli schemi». Con un obiettivo preciso: «Abbiamo ancora un punto di crescita importante da fare sotto il profilo della gestione, perché fino a oggi abbiamo regalato veramente troppi punti e abbiamo raccolto molto poco».

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