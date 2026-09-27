Il Budoni sbanca Venafro e conquista la prima vittoria lontano da casa, la seconda di fila dopo il 2-0 all'Anzio. Finisce 3-2 per la squadra di Claudio Bonomi, che in Molise ribalta una gara nata in salita.

Primo tempo bloccato, con pochi spazi e tanta densità a centrocampo. Al 14' i molisani sfiorano il vantaggio: su un errore in disimpegno dei sardi Garcia si ritrova davanti a Di Giorgio, bravo a sbarrargli la strada. Al 26' il Venafro passa: Parisi si libera in area e piazza il sinistro sul palo lontano. I galluresi reagiscono e schiacciano i padroni di casa nella loro metà campo, ma poco prima dell'intervallo Fall, di testa a pochi passi dalla porta, non trova lo specchio.

La ripresa si apre con un uno-due che cambia la partita. Al 48' Gomez svetta sul cross di Ragatzu per l'1-1, due minuti dopo Fall, tutto solo sul secondo palo, gira in rete l'angolo di Ladu. Il Venafro prova a reagire, ma trova sulla sua strada un attento Di Giorgio e lo stesso Fall, che salva sulla linea un colpo di testa di Munguia. Al 73' Schirru arriva sul fondo e serve un pallone basso che Fall deve solo spingere dentro: doppietta personale. All'86' Monaco accorcia di testa, ma nel finale di sofferenza i sardi tengono duro.

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