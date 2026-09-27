Pari di grande carattere per l'Ossese, che al Walter Frau ferma sul 2-2 la capolista Sarnese. I bianconeri di Cotroneo passano al 19' con Limongelli, lesto ad approfittare di un'incomprensione tra Iuliano e Milicevic, dopo che Forzati aveva già salvato su Marquez.

Al 36' un'autorete di Idda, complice un'indecisione di Forzati, rimette in equilibrio la gara, e al 59', subito dopo un palo di Mancino, Maggio, di testa su cross di Marquez, completa il sorpasso campano. L'Ossese non si arrende: al 76' l'esordiente Botta ribadisce in rete da due passi sugli sviluppi di un angolo e regala un punto prezioso contro i campani, che in trasferta non perdevano da aprile. Nel finale Nurra sfiora perfino il colpo su punizione, con il pallone di poco alto.

Al Mario Todde di Bari Sardo, invece, la Cos si vede sfuggire nel recupero una vittoria casalinga che manca dal 15 marzo. La squadra di Loi passa al 22' con Demarcus e al 74' raddoppia con Odianose. La partita sembra chiusa, ma l'UniPomezia, reduce da due successi di fila, non si arrende: all'81' Persichini accorcia e al 93' Osorio firma il 2-2. Resta il primo punto tra le mura amiche, ma per i gialloblù è una beffa amarissima, con due reti di vantaggio sfumate negli ultimi dieci minuti.

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