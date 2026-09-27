Dopo tre turni il girone A di Promozione ha due padrone: Arborea e Selargius restano a punteggio pieno, a quota 9, e allungano su un gruppo di inseguitrici che inizia già a sgranarsi.

Il big match di giornata premia l'Arborea, che supera 2-1 la Ferrini Cagliari nello scontro tra imbattute. Gli oristanesi confermano solidità e concretezza: 7 gol fatti e appena 2 subiti in tre gare. Per la Ferrini, che resta comunque il miglior attacco del girone con 9 reti, arriva il primo stop stagionale che la fa scivolare a -3 dalla vetta.

Tiene il passo il Selargius, che a Settimo San Pietro batte 2-1 l'Arbus Guspini Costa Verde e vanta la miglior difesa del campionato con un solo gol incassato. Frena invece il Castiadas, fermato sull'1-1 in casa del Cannonau Jerzu: primi punti lasciati per strada per i sarrabesi, che restano comunque terzi a quota 7 e ancora imbattuti.

Giornata di colpi esterni per due squadre in rimonta. L'Antiochense Sant'Antioco vince la sfida più spettacolare del turno, 3-2 sul campo dell'Accademia Sulcitana, mentre l'Atletico Cagliari sbanca Uta di misura, 1-0. Entrambe salgono a 6 punti, agganciando Ferrini e Vecchio Borgo Sant'Elia, che al Bellavista di Sinnai piega 2-1 l'Atletico Masainas.

Finale al cardiopalma a Sa Duchessa tra CUS Cagliari e Sant'Elena Quartu: 2-2 con il pareggio definitivo arrivato in pieno recupero. Il CUS sale a 1 punto ma è ancora a caccia della prima vittoria. Pari anche tra Samugheo e Tharros (1-1): primo punto conquistato sul campo per la Tharros, che però per effetto della penalizzazione resta a zero.

In fondo alla classifica si fa dura per Uta e Accademia Sulcitana, ancora ferme a zero dopo tre sconfitte consecutive.

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