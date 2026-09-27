Dopo tre giornate sono Santa Teresa Gallura e Lanusei a guidare il girone di Eccellenza, appaiate a quota 7. I galluresi travolgono 3-0 l'Usinese e vantano il miglior attacco insieme all'Alghero, con 9 reti. Il Lanusei passa 1-0 sul campo del Terralba e resta l'unica squadra a non aver ancora subito gol. A un punto dalla vetta ci sono Calangianus e Bonorva, a quota 6.

Il Calangianus espugna Gavoi battendo 1-0 il Taloro, mentre il Bonorva, dopo il pesante 5-2 subito dall'Alghero, si riscatta superando 2-1 il Tortolì. Nel big match di giornata l'Ilvamaddalena vince 1-0 in casa dell'Atletico Uri e sale a 5, agganciando l'Alghero, ancora imbattuto ma fermato sul 3-3 dal Tempio nell'anticipo di Sennori, con i galluresi capaci di rimontare due gol di svantaggio.

Primo successo stagionale per il Villasimius, che batte 1-0 la Nuorese e sale a 4 punti, la stessa quota di Villacidrese, Atletico Uri e Usinese. Finisce 0-0 tra Iglesias e Villacidrese: per i minerari è il terzo pareggio in tre gare e la classifica dice quota 3, come Terralba e Taloro Gavoi.

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